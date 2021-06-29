ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС добавил в список первые препараты для лечения COVID

Новина українською →
Брюссель, Вторник 29 июня 2021 20:47
ЕС добавил в список первые препараты для лечения COVID Фото: ЕС добавил в список первые препараты для лечения COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейская комиссия объявила о включении пяти перспективных препаратов к потенциальному портфолио лекарственных средств от СOVID-19. При этом уже к октябрю данный список расширится по меньшей мере до десяти препаратов.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

"Четыре из этих препаратов являются моноклональными антителами, находящимися на стадии рассмотрения Европейским агентством по лекарственным средствам. Еще один - иммунодепрессант, имеющий разрешение на продажу, которое может быть расширено для лечения пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Пять препаратов находятся на продвинутой стадии разработки и имеют высокий потенциал войти в число трех новых терапевтических средств от COVID-19, которые получат разрешение на применение к октябрю этого года.

Препараты, которые будут включены в портфолио, получат полный пакет научного и финансового сопровождения - от исследований, развития, отбора перспективных образцов и к быстрому регуляторного принятия производства и использования в интересах потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Еврокомиссия Коронавирус лекарства
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19