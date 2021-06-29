ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ЄС додав до списку перші препарати для лікування COVID

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 29 червня 2021 20:47
ЄС додав до списку перші препарати для лікування COVID Фото: ЄС додав до списку перші препарати для лікування COVID (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейська комісія оголосила про включення п'яти перспективних препаратів до потенційного портфоліо лікарських засобів від СOVID-19. При цьому вже до жовтня даний список розшириться щонайменше до десяти препаратів.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Чотири з цих препаратів є моноклональними антитілами, що знаходяться на стадії розгляду Європейським агентством з лікарських засобів. Ще один-імунодепресант, який має дозвіл на продаж, який може бути розширено для лікування пацієнтів з COVID-19", - йдеться в повідомленні.

П'ять препаратів знаходяться на просунутій стадії розробки і мають високий потенціал увійти в число трьох нових терапевтичних засобів від COVID-19, які отримають дозвіл на застосування до жовтня цього року.

Препарати, які будуть включені в портфоліо, отримають повний пакет наукового і фінансового супроводу - від досліджень, розвитку, відбору перспективних зразків і до швидкого регуляторного прийняття виробництва і використання в інтересах споживачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Еврокомиссия Коронавірус лекарства
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19