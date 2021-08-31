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ЕС достиг цели по вакцинации от COVID: прививки получили 70% взрослых

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Брюссель, Вторник 31 августа 2021 13:21
ЕС достиг цели по вакцинации от COVID: прививки получили 70% взрослых Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз достиг поставленной цели по вакцинации от COVID до конца лета. В частности, прививки получило более 70% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше", - отметила она.

По ее словам, нужно вакцинировать еще больше европейцев, а также помочь с вакцинацией от COVID во всем мире.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС планировал вакцинировать 70% взрослого населения до конца июля, но на намеченный срок не удалось завершить полный курс вакцинации для этого количества людей.

Также сообщалось, что Евросоюз передаст COVAX до конца года более 200 млн доз вакцин от коронавируса.

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