ЕС достиг цели по вакцинации от COVID: прививки получили 70% взрослых

Европейский союз достиг поставленной цели по вакцинации от COVID до конца лета. В частности, прививки получило более 70% взрослого населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить многих людей, благодаря которым это великое достижение стало возможным. Но надо идти дальше", - отметила она.

По ее словам, нужно вакцинировать еще больше европейцев, а также помочь с вакцинацией от COVID во всем мире.