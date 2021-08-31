ЄС досяг мети з вакцинації від COVID: щеплення отримали 70% дорослих

Європейський союз досяг поставленої мети з вакцинації від COVID до кінця літа. Зокрема, щеплення отримало понад 70% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"70% дорослих в ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, завдяки яким це велике досягнення стало можливим. Але треба йти далі", - зазначила вона.

За її словами, треба вакцинувати ще більше європейців, а також допомогти з вакцинацією від COVID у всьому світі.