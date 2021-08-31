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ЄС досяг мети з вакцинації від COVID: щеплення отримали 70% дорослих

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Брюссель, Вівторок 31 серпня 2021 13:21
ЄС досяг мети з вакцинації від COVID: щеплення отримали 70% дорослих Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз досяг поставленої мети з вакцинації від COVID до кінця літа. Зокрема, щеплення отримало понад 70% дорослого населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

"70% дорослих в ЄС повністю вакциновані. Я хочу подякувати багатьом людям, завдяки яким це велике досягнення стало можливим. Але треба йти далі", - зазначила вона.

За її словами, треба вакцинувати ще більше європейців, а також допомогти з вакцинацією від COVID у всьому світі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС планував вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня, але на намічений термін не вдалося завершити повний курс вакцинації для цієї кількості людей.

Також повідомлялося, що Євросоюз передасть COVAX до кінця року понад 200 млн доз вакцин від коронавірусу.

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