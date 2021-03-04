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ЕС начал предварительную оценку российской вакцины "Спутник V"

Новина українською → Брюссель, Четверг 04 марта 2021 15:57
ЕС начал предварительную оценку российской вакцины "Спутник V" Фото: российская вакцина "Спутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID. Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V"

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Сообщается, что предварительная оценка вакцины началась с учетом результатов лабораторных и клинических исследований "Спутника V" на взрослых. В европейском агентстве отмечают, что эта вакцина обеспечивает защиту от COVID-19, вызывая выработку антител и иммунных клеток.

Ожидается, что предварительная оценка будет продолжаться, пока регулятор не получит все необходимые научные доказательства о безопасном использовании "Спутника V".

Напомним, Европейская комиссия заявила, что не ведет переговоры о покупке российской вакцины. На сегодня "Спутник V" утвержден в Венгрии, Словакии и Чехии. Нужна еще одна страна, чтобы Брюссель начал централизованные переговоры.

Также сообщалось, что Молдова зарегистрировала три вакцины от COVID, в том числе "Спутник V". До этого в Черногории началась вакцинация российским препаратом.

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