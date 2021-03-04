ЕС начал предварительную оценку российской вакцины "Спутник V"

Европейский медицинский регулятор начал предварительную оценку российской вакцины от COVID . Она продлится до тех пор, пока не будут получены все доказательства о безопасности "Спутника V"

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора .

Сообщается, что предварительная оценка вакцины началась с учетом результатов лабораторных и клинических исследований "Спутника V" на взрослых. В европейском агентстве отмечают, что эта вакцина обеспечивает защиту от COVID-19, вызывая выработку антител и иммунных клеток.

Ожидается, что предварительная оценка будет продолжаться, пока регулятор не получит все необходимые научные доказательства о безопасном использовании "Спутника V".