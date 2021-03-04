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ЄС почав попередню оцінку російської вакцини "Супутник V"

Новость на русском → Брюссель, Четвер 04 березня 2021 15:57
ЄС почав попередню оцінку російської вакцини "Супутник V" Фото: російська вакцина "Супутник V" (Marcos Brindicci/Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID. Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V"

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

Повідомляється, що попередня оцінка вакцини почалася з врахуванням результатів лабораторних і клінічних досліджень "Супутника V" на дорослих. У європейському агентстві відзначають, що ця вакцина забезпечує захист від COVID-19, викликаючи вироблення антитіл та імунних клітин.

Очікується, що попередня оцінка буде продовжуватися, поки регулятор не отримає всі необхідні наукові докази про безпечне використання "Супутника V".

Нагадаємо, Європейська комісія заявила, що не веде переговори про купівлю російської вакцини. На сьогодні "Супутник V" затверджено в Угорщині, Словаччині та Чехії. Потрібна ще одна країна, щоб Брюссель почав централізовані переговори.

Також повідомлялося, що Молдова зареєструвала три вакцини від COVID, в тому числі "Супутник V". До цього в Чорногорії почалася вакцинація російським препаратом.

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