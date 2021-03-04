ЄС почав попередню оцінку російської вакцини "Супутник V"

Європейський медичний регулятор почав попередню оцінку російської вакцини від COVID . Вона триватиме до тих пір, поки не будуть отримані всі докази про безпеку "Супутника V"

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора .

Повідомляється, що попередня оцінка вакцини почалася з врахуванням результатів лабораторних і клінічних досліджень "Супутника V" на дорослих. У європейському агентстві відзначають, що ця вакцина забезпечує захист від COVID-19, викликаючи вироблення антитіл та імунних клітин.

Очікується, що попередня оцінка буде продовжуватися, поки регулятор не отримає всі необхідні наукові докази про безпечне використання "Супутника V".