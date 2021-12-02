ЕС начинает изучать данные новой потенциальной вакцины от COVID

Агентство ЕС начинает изучать данные по еще одной потенциальной вакцине от коронавируса. Речь идет о препарате VLA2001 компании Valneva.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на сообщение Европейского агентства по лекарственным средствам.

В ЕС узнают, больше ли преимуществ вакцины, чем потенциальных рисков. Обзор данных будет продолжаться до тех пор, пока получат достаточно доказательств для подачи заявки на получение условного одобрения вакцины

"Решение Комитета по лекарственным средствам для людей основывается на предыдущих результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследованиях на взрослых. Исследования утверждают, что вакцина вызывает выработку антител против SARS-CoV-2, вируса, который вызывает COVID-19, и может давать защиту от болезни", - отмечают в заявлении.