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В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna

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Пятница 09 июля 2021 21:00
В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna Фото: обнаружена связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Европейский регулятор по лекарственным средствам (EMA) обнаружил возможную связь между очень редким воспалением сердца и вакцинами COVID-19 от Pfizer и Moderna. Однако регулятор подчеркнул, что преимущества прививок перевешивают любые риски.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Заболевания такие, как миокардит и перикардит, должны быть включены в список побочных эффектов двух мРНК-вакцин", - заявили в комитете по безопасности EMA, добавив, что такие случаи в основном происходят в течение 14 дней после прививки.

Комитет отметил, что чаще всего такие случаи возникали после введения второй дозы вакцины и у молодых взрослых мужчин. Симптомы заболевания включают одышку, учащенное сердцебиение и боль в груди.

Комиссия по безопасности EMA также рекомендовала не прививать людей с историей редкого заболевания крови - синдрома капиллярной утечки, а также не делать прививку вакциной Johnson & Johnson.

"ЕМА подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин COVID-19 по-прежнему перевешивают их риски", - говорится в сообщении.

Всего EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, которые вместе называются Европейской экономической зоной (ЕЭЗ).

"Большинство случаев было связано с вакциной компании Pfizer", - заявили в надзорном органе.

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