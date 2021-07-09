В ЄС виявили можливий зв'язок між випадками запалення серця і вакцинами Pfizer і Moderna
Європейський регулятор з лікарських засобів (EMA) виявив можливий зв'язок між дуже рідкісним запаленням серця і вакцинами Covid-19 від Pfizer і Moderna. Однак регулятор підкреслив, що переваги щеплень переважують будь-які ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Захворювання такі, як міокардит і перикардит, повинні бути включені в список побічних ефектів двох мРНК-вакцин", - заявили в Комітеті з безпеки EMA, додавши, що такі випадки в основному відбуваються протягом 14 днів після щеплення.
Комітет зазначив, що найчастіше такі випадки виникали після введення другої дози вакцини і у молодих дорослих чоловіків. Симптоми захворювання включають задишку, прискорене серцебиття і біль у грудях.
Комісія з безпеки EMA також рекомендувала не прищеплювати людей з історією рідкісного захворювання крові - синдрому капілярного витоку, а також не робити щеплення вакциною Johnson & Johnson.
"ЕМА підтверджує, що переваги всіх дозволених вакцин COVID-19 як і раніше переважують їх ризики",- йдеться в повідомленні.
Всього EMA розглянуло понад 300 випадків міокардиту і перикардиту в Європейському Союзі, Ісландії, Норвегії та Ліхтенштейні, які разом називаються Європейською економічною зоною (ЄЕЗ).
"Більшість випадків було пов'язано з вакциною компанії Pfizer", - заявили в наглядовому органі.