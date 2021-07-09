В ЕС обнаружили возможную связь между случаями воспаления сердца и вакцинами Pfizer и Moderna

"Заболевания такие, как миокардит и перикардит, должны быть включены в список побочных эффектов двух мРНК-вакцин", - заявили в комитете по безопасности EMA, добавив, что такие случаи в основном происходят в течение 14 дней после прививки.

Комитет отметил, что чаще всего такие случаи возникали после введения второй дозы вакцины и у молодых взрослых мужчин. Симптомы заболевания включают одышку, учащенное сердцебиение и боль в груди.

Комиссия по безопасности EMA также рекомендовала не прививать людей с историей редкого заболевания крови - синдрома капиллярной утечки, а также не делать прививку вакциной Johnson & Johnson.

"ЕМА подтверждает, что преимущества всех разрешенных вакцин COVID-19 по-прежнему перевешивают их риски", - говорится в сообщении.

Всего EMA рассмотрело более 300 случаев миокардита и перикардита в Европейском Союзе, Исландии, Норвегии и Лихтенштейне, которые вместе называются Европейской экономической зоной (ЕЭЗ).

"Большинство случаев было связано с вакциной компании Pfizer", - заявили в надзорном органе.