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ЕС обновил перечень стран для открытия границ. Украины в нем нет

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Брюссель, Четверг 03 июня 2021 15:22
ЕС обновил перечень стран для открытия границ. Украины в нем нет Фото: ЕС разрешил въезд из Японии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз расширил перечень стран для открытия границ. Въезд в страны Евросоюза разрешили гражданам Японии.

Об этом говорится на сайте ЕС.

"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - заявили в ЕС.

Так, начиная с 3 июня 2021 года страны ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

  • Австралия;
  • Израиль;
  • Япония;
  • Новая Зеландия;
  • Руанда;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Таиланд.

Также ограничения могут быть отменены для путешественников из Китая, но при условии подтверждения взаимности.

Напомним, 19 мая Евросоюз официально одобрил открытие своих границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.

Добавим, 1 июня семь стран ЕС начали выдавать так называемые COVID-сертификаты. Эти сертификаты могут подтвердить вакцинацию, отсутствие болезни или наличие антител к COVID.

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