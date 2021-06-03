ЄС оновив перелік країн для відкриття кордонів. України в ньому немає

Про це йдеться на сайті ЄС .

"Рада обновила перелік країн, для яких варто скасувати обмеження на несуттєві поїздки, додавши Японію. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - заявили в ЄС.

Так, починаючи з 3 червня 2021 року країни ЄС повинні поступово скасувати обмеження на подорожі для жителів наступних третіх країн:

Австралія;

Ізраїль;

Японія;

Нова Зеландія;

Руанда;

Сінгапур;

Південна Корея;

Таїланд.

Також обмеження можуть бути скасовані для мандрівників з Китаю, але за умови підтвердження взаємності.