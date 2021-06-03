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ЄС оновив перелік країн для відкриття кордонів. України в ньому немає

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Брюссель, Четвер 03 червня 2021 15:22
ЄС оновив перелік країн для відкриття кордонів. України в ньому немає Фото: ЄС дозволив в'їзд з Японії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз розширив перелік країн для відкриття кордонів. В'їзд до країн Євросоюзу дозволили громадянам Японії.

Про це йдеться на сайті ЄС.

"Рада обновила перелік країн, для яких варто скасувати обмеження на несуттєві поїздки, додавши Японію. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - заявили в ЄС.

Так, починаючи з 3 червня 2021 року країни ЄС повинні поступово скасувати обмеження на подорожі для жителів наступних третіх країн:

  • Австралія;
  • Ізраїль;
  • Японія;
  • Нова Зеландія;
  • Руанда;
  • Сінгапур;
  • Південна Корея;
  • Таїланд.

Також обмеження можуть бути скасовані для мандрівників з Китаю, але за умови підтвердження взаємності.

Нагадаємо, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу мандрівників.

Додамо, 1 червня сім країн ЄС почали видавати так звані COVID-сертифікати. Ці сертифікати можуть підтвердити вакцинацію, відсутність хвороби або наявність антитіл до COVID.

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