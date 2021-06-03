ЕС обновил перечень стран для открытия границ. Украины в нем нет

Об этом говорится на сайте ЕС .

"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - заявили в ЕС.

Так, начиная с 3 июня 2021 года страны ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Израиль;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд.

Также ограничения могут быть отменены для путешественников из Китая, но при условии подтверждения взаимности.