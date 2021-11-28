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В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron

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Брюссель, Воскресенье 28 ноября 2021 08:50
В ЕС опубликовали рекомендации по новому штамму коронавируса Omicron Фото: в ЕС заявили о высокой степени риска нового штамма COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний заявил, что новый штамм коронавируса Omicron, возможно, более устойчив к вакцинам. Этот вид вируса может быстрее распространиться.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Европейского центра.

Эксперты рекомендуют:

  • избегать поездок в районы, где выявлены случаи заражения;
  • расширять тестирование и отслеживать контакты больных COVID-19;
  • странам Евросоюза рассмотреть возможность введения бустерной дозы для лиц в возрасте 40 лет и старше (начать с наиболее уязвимых категорий, а затем прививать взрослых в возрасте от 18 лет).

Напомним, в ЮАР назвали симптомы нового штамма "Омикрон".

Отметим, Израиль на две недели закрывает границы из-за штамма "Омикрон".

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