В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу Omicron
Фото: в ЄС заявили про високий ступінь ризику нового штаму COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу європейського центру.
Експерти рекомендують:
- уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
- розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
- країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).