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В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу Omicron

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Брюсель, Неділя 28 листопада 2021 08:50
В ЄС опублікували рекомендації щодо нового штаму коронавірусу Omicron Фото: в ЄС заявили про високий ступінь ризику нового штаму COVID-19 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський центр із запобігання та контролю захворювань заявив, що новий штам коронавірусу Omicron, можливо, більш стійкий до вакцин. Цей вид вірусу може швидше поширитися.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу європейського центру.

Експерти рекомендують:

  • уникати поїздок в райони, де виявлені випадки зараження;
  • розширювати тестування і відстежувати контакти хворих на COVID-19;
  • країнам Євросоюзу - розглянути можливість введення бустерної дози для осіб у віці 40 років і старше (почати з найбільш вразливих категорій, а потім щепити дорослих у віці від 18 років).

Нагадаємо, у ПАР назвали симптоми нового штаму "омікрон".

Зазначимо, Ізраїль на два тижні закриває кордони через штам "омікрон".

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