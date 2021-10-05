ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

Напомним, недавно Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы, исключив из него Молдову и Боснию и Герцеговину.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду, подробнее о списке ранее писало РБК-Украина.