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ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели

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Брюссель, Вторник 05 октября 2021 14:51
ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели Фото: ЕС оставит Украину в "зеленом списке" минимум на две недели (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Мария Кучерявец

Евросоюз пока не планирует исключать Украину из своего списка безопасных направлений для путешествий в связи с COVID-19. По крайней мере, ближайшие две недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter.

"Похоже, на этой неделе ни одна страна не будет изъята из списка безопасных третьих стран, откуда рекомендован въезд. Это означает, что Украина пока "выживает" и будет оставаться в списке по крайней мере еще две недели", - написал журналист.

Напомним, недавно Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы, исключив из него Молдову и Боснию и Герцеговину.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду, подробнее о списке ранее писало РБК-Украина.

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