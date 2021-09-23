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ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Украина пока в "зеленом" списке

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Брюссель, Четверг 23 сентября 2021 18:23
ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Украина пока в "зеленом" списке Фото: Евросоюз закрывается для туристов из Молдовы и Боснии и Гецеговины (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в этом списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Европейского союза.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

  • Австралия
  • Канада
  • Чили
  • Иордания
  • Кувейт
  • Новая Зеландия
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Сингапур
  • Южная Корея
  • Украина
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности

Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.

Напомним, ранее стало известно, что США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев.

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