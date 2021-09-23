ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Украина пока в "зеленом" списке
Фото: Евросоюз закрывается для туристов из Молдовы и Боснии и Гецеговины (GettyImages)
Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в этом списке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Сообщается, что из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Европейского союза.
В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:
- Австралия
- Канада
- Чили
- Иордания
- Кувейт
- Новая Зеландия
- Катар
- Руанда
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Южная Корея
- Украина
- Уругвай
- Китай, при условии подтверждения взаимности
Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.
Напомним, ранее стало известно, что США введут требование об обязательной вакцинации всех въезжающих в страну иностранцев.