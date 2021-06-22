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ЕС подписал контракт еще на 150 млн доз вакцины Moderna против COVID-19

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Брюссель, Вторник 22 июня 2021 14:37
ЕС подписал контракт еще на 150 млн доз вакцины Moderna против COVID-19 Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (flickr com european_parliament)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз подписал контракт еще на 150 млн доз вакцины Moderna против коронавируса. А в процессе согласования находится контракт "вакцины нового поколения".

Об этом в Twitter сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня мы обеспечили 150 миллионов дополнительных доз вакцина Moderna. Мы также заключаем контракт на вакцины нового поколения. Это даст нам необходимую гибкость при закупке адаптированной вакцины от COVID-19 для защиты людей от новых вариантов вируса", - отметила она.

Напомним, ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрило производство вакцины Moderna на французской площадке.

Эффективность вакцины Moderna оценивается в более 90%. В частности, она предотвращает заражение в 90% случаев, а тяжелое протекание болезни - в 95%. Данные были получены во время третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек.

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