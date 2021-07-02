Когда ЕС признает украинский международный COVID-сертификат: ответ Кабмина
Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Европейский союз признает украинский международный COVID-сертификат после того, как будет проведена верификация цифрового документа. До того, времени будут проводиться переговоры о признании документа отдельными странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".
"После того, как проведут оценку системы, поскольку Дия не сохраняет никакие данные, представители ЕС проведут верификацию и тогда примут решение о том, что может быть доступ ко всем странам Европейского Союза", - заявил министр.
По словам Немчинова, до того, как ЕС признает сертификат, будут проходить двусторонние переговоры о признании с каждой отдельной страной
При этом он добавил, что сейчас ведутся переговоры относительно возможности получения электронного QR-кода, что человек прошел полный курс вакцинации, признанными Всемирной организацией здравоохранения препаратами.
Напомним, вчера Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата.
Ранее сообщалось о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.