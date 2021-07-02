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Когда ЕС признает украинский международный COVID-сертификат: ответ Кабмина

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Пятница 02 июля 2021 20:16
Когда ЕС признает украинский международный COVID-сертификат: ответ Кабмина Фото: министр Кабинета министров Олег Немчинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что Европейский союз признает украинский международный COVID-сертификат после того, как будет проведена верификация цифрового документа. До того, времени будут проводиться переговоры о признании документа отдельными странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"После того, как проведут оценку системы, поскольку Дия не сохраняет никакие данные, представители ЕС проведут верификацию и тогда примут решение о том, что может быть доступ ко всем странам Европейского Союза", - заявил министр.

По словам Немчинова, до того, как ЕС признает сертификат, будут проходить двусторонние переговоры о признании с каждой отдельной страной

При этом он добавил, что сейчас ведутся переговоры относительно возможности получения электронного QR-кода, что человек прошел полный курс вакцинации, признанными Всемирной организацией здравоохранения препаратами.

Напомним, вчера Кабинет министров утвердил требования относительно формирования и дальнейшего использования COVID-сертификата.

Ранее сообщалось о том, что будет содержать и кто получит COVID-сертификат.

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