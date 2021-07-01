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В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит

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Украина, Четверг 01 июля 2021 20:28
В Украине официально ввели COVID-сертификат: что будет содержать и кто его получит Фото: Кабмин ввел COVID-сертификат в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине так называемого COVID-сертификата. Сертификат, который будет подтверждать не только вакцинацию, можно будет получить в бумажной или цифровой форме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина.

COVID-сертификат будет отображаться в мобильном приложении "Дия", но можно будет получить бумажную форму через обращение к врачу. Цифровые COVID-сертификаты и их копии в бумажной форме будут иметь одинаковую юридическую силу.

Что будет подтверждать сертификат

Согласно постановлению правительства, украинский COVID-сертификат будет подтверждать не только вакцинацию от коронавируса. Сертификат может подтвердить информацию о:

  • полном курсе вакцинации от COVID-19;
  • тестировании на COVID-19;
  • факте выздоровления от COVID-19.

Какую информацию будет содержать сертификат

Украинский COVID-сертификат будет содержать в себе следующую информацию:

  • фамилия, имя владельца на украинском языке;
  • дата рождения владельца;
  • уникальный номер сертификата;
  • конечная дата срока действия сертификата.

Каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении "Дия" вместе с этим перечнем информации будет отображаться фотография его владельца из Единого государственного демографического реестра.

Сколько будет действовать COVID-сертификат

Внутренний сертификат, который будет подтверждать завершение курса вакцинации от коронавируса, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата.

Сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 суток от даты забора материалов, давших положительный результат тестирования на COVID-19.

Сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа начиная от часа забора материалов.

Напомним, сначала сертификат будет подтверждать только вакцинацию, а вот подтверждение ПЦР-теста появится позже.

Добавим, сегодня стартовал бета-тест цифрового COVID-сертификата в приложении "Дия".

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