ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В ЕС призывают Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

Новина українською → Вторник 12 января 2021 04:59
В ЕС призывают Иран вернуться к выполнению ядерной сделки Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Евросоюз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов. Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет DW.

По словам Борреля, это решение Тегерана "грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс".

"Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс", - заявил Боррель от лица Евросоюза.

О том, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов, сообщил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу.

РБК-Украина писало, что США считают решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Евросоюз Иран
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19