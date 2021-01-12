ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У ЄС закликають Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Новость на русском → Вівторок 12 січня 2021 04:59
У ЄС закликають Іран повернутися до виконання ядерної угоди Фото: Жозеп Боррель (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Євросоюз серйозно стурбований тим, що Іран почав збагачення урану на рівні 20 відсотків. Дії Ірану суперечать умовам ядерної угоди 2015 року.

Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, пише DW.

За словами Борреля, це рішення Тегерана "загрожує підірвати зусилля, на яких будується поточний дипломатичний процес".

"Ми закликаємо Іран відмовитися від подальшої ескалації і негайно змінити курс", - заявив Боррель від імені Євросоюзу.

Про те, що Іран запустив процес збагачення урану на рівні 20 відсотків, повідомив 4 січня офіційний представник Тегерана Алі Рабії.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Ірану підвищити рівень збагачення урану демонструє намір продовжувати розвивати військову ядерну програму.

РБК-Україна писало, що США вважають рішення Ірану збагачувати уран до 20% "ядерним шантажем".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Евросоюз Іран
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19