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В ЕС прогнозируют, что "Дельта" к концу лета составит 90% из всех случаев COVID

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Нидерланды, Среда 14 июля 2021 18:31
В ЕС прогнозируют, что "Дельта" к концу лета составит 90% из всех случаев COVID Фото: в ЕС прогнозируют, что "Дельта" к концу лета составит 90% из всех случаев COVID (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) прогнозирует около 90% случаев заражения “Дельтой” к концу лета. Вышеупомянутый штамм заразнее “Альфа " на 40-60%.

Об этом пишет РБК-Украина с пресс-службой на EMA

Агентство обеспокоено из-за скорости распространения штамма "Дельта" на территории Европы, поскольку вирус может стать серьезным препятствием в отношении победы над пандемией. Сейчас известно, что штамм заразнее за "Альфу" на 40-60%.

ЕМА прогнозируют доминирование "Дельты" в Европе уже к концу этого лета. Около 90% случаев заражения будет приходиться именно на этот штамм.

"Это, в свою очередь, делает критически важным ускорение программ по вакцинации, в том числе по введению второй дозы, с целью скорейшего сокращения иммунного пробела и устранения возможностей для появления новых вариантов", - отмечает пресс-служба.

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