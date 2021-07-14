У ЄС прогнозують, що "Дельта" до кінця літа становитиме 90% з усіх випадків COVID

Європейське агентство лікарських засобів (EMA) прогнозує близько 90% випадків зараження “Дельтою” до кінця літа. Вищезгаданий штам є заразніший за “Альфу” на 40-60%.

Про це пише РБК-Україна з пресслужбою на EMA

Агентство стурбоване через швидкість поширення штаму "Дельта" на території Європи, оскільки вірус може стати серйозною перешкодою стосовно перемоги над пандемією. Наразі відомо, що штам заразніший за "Альфу" на 40-60%.

ЕМА прогнозують домінування "Дельти" у Європі вже до кінця цього літа. Близько 90% випадків зараження припадатиме саме на цей штам.

"Це, своєю чергою, робить критично важливим прискорення програм по вакцинації, в тому числі по введенню другої дози, з метою якнайшвидшого скорочення імунного пробілу й усунення можливостей для появи нових варіантів", - зазначає пресслужба.