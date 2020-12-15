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ЕС рассмотрит вопрос одобрения вакцины Pfizer и BioNTech 21 декабря

Новина українською → Брюссель, Вторник 15 декабря 2020 22:43
ЕС рассмотрит вопрос одобрения вакцины Pfizer и BioNTech 21 декабря Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз может одобрить вакцину от коронавируса, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech, уже на следующей неделе. Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) рассмотрит этот вопрос на заседании 21 декабря.

Об этом говорится в сообщении на сайте EMA.

Сначала заседание планировалось на 29 декабря, но после проведения интенсивной работы и получения дополнительной информации о вакцине от ее разработчиков, комитет решил собраться раньше.

Однако, в европейском регуляторе уточнили, что на случай, если 21 декабря не удастся утвердить вакцину Pfizer и BioNTech, повторное заседание состоится 29 декабря, как планировалось изначально.

Напомним, сегодня немецкое издание Bild сообщило, что ЕС одобрит вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech до 25 декабря. Издание писало, что, скорее всего, об одобрении этой вакцины от коронавируса объявят уже 23 декабря.

Как писало РБК-Украина, Соединенные Штаты Америки одобрили вакцину Pfizer и BioNTech еще на прошлой неделе. В стране уже начали массовую вакцинацию от коронавируса.

Добавим, первой в мире вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech зарегистрировала Великобритания.

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