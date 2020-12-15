ЄС розгляне питання схвалення вакцини Pfizer та BioNTech 21 грудня

Європейський союз може схвалити вакцину від коронавірусу, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech, вже наступного тижня. Європейське агентство з питань лікарських препаратів (EMA) розгляне це питання на засіданні 21 грудня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті EMA.

Спочатку засідання планувалося на 29 грудня, але після проведення інтенсивної роботи та отримання додаткової інформації про вакцину від її розробників, комітет вирішив зібратися раніше.

Однак, в європейському регуляторі уточнили, що на випадок, якщо 21 грудня не вдасться затвердити вакцину Pfizer та BioNTech, повторне засідання відбудеться 29 грудня, як планувалося спочатку.

Нагадаємо, сьогодні німецьке видання Bild повідомило, що ЄС схвалить вакцину від коронавірусу Pfizer та BioNTech до 25 грудня. Видання писало, що, скоріш за все, про схвалення цієї вакцини від коронавірусу оголосять вже 23 грудня.

Як писало РБК-Україна, Сполучені Штати Америки схвалили вакцину Pfizer та BioNTech ще минулого тижня. В країні вже почали масову вакцинацію від коронавірусу.

Додамо, першою у світі вакцину від коронавірусу Pfizer і BioNTech зареєструвала Британія.