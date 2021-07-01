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ЕС разрешил свободный въезд еще из 10 стран, но не для Украины

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Брюссель, Четверг 01 июля 2021 19:24
ЕС разрешил свободный въезд еще из 10 стран, но не для Украины Фото: ЕС разрешил свободный въезд еще из 10 стран (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз разрешил свободный въезд еще из десяти стран. На данный момент въезд в ЕС разрешен из 24 стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.

На сегодняшний день свободный въезд в Европейский союз открыт для:

  • Албания;
  • Армения;
  • Австралия;
  • Азербайджан;
  • Босния и Герцеговина;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Канада;
  • Израиль;
  • Япония;
  • Иордания;
  • Ливан;
  • Черногория;
  • Новая Зеландия;
  • Катар;
  • Республика Молдова;
  • Республика Северная Македония;
  • Руанда;
  • Саудовская Аравия;
  • Сербия;
  • Сингапур;
  • Южная Корея;
  • Таиланд;
  • Соединенные Штаты Америки;
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

При этом отмечается, что ограничения на поездки также должны быть постепенно сняты для специальных административных районов Китая Гонконг и Макао.

"В категории образований и территориальных властей, которые не признаны в качестве государств хотя бы одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно сняты", - говорится в сообщении.

В Совете Европы добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС для свободного въезда в Евросоюз.

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