ЄС дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн, але не для України
Європейський союз дозволив вільний в'їзд ще з десяти країн. На даний момент в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.
На сьогоднішній день вільний в'їзд до Європейського Союзу відкритий для:
- Албанія;
- Вірменія;
- Австралія;
- Азербайджан;
- Боснія і Герцеговина;
- Бруней-Даруссалам;
- Канада;
- Ізраїль;
- Японія;
- Йорданія;
- Ліван;
- Чорногорія;
- Нова Зеландія;
- Катар;
- Республіка Молдова;
- Республіка Північна Македонія;
- Руанда;
- Саудівська Аравія;
- Сербія;
- Сінгапур;
- Південна Корея;
- Таїланд;
- Сполучені Штати Америки;
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
При цьому наголошується, що обмеження на поїздки також повинні бути поступово зняті для спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг і Макао.
"У категорії утворень і територіальних властей, які не визнані в якості держав хоча б однією державою-членом, обмеження на поїздки Для Косово і Тайваню також повинні бути поступово зняті", - йдеться в повідомленні.
У Раді Європи додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як резиденти ЄС для вільного в'їзду в Євросоюз.