ЄС дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн, але не для України

Європейський союз дозволив вільний в'їзд ще з десяти країн. На даний момент в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн.

На сьогоднішній день вільний в'їзд до Європейського Союзу відкритий для:

Албанія;

Вірменія;

Австралія;

Азербайджан;

Боснія і Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Ізраїль;

Японія;

Йорданія;

Ліван;

Чорногорія;

Нова Зеландія;

Катар;

Республіка Молдова;

Республіка Північна Македонія;

Руанда;

Саудівська Аравія;

Сербія;

Сінгапур;

Південна Корея;

Таїланд;

Сполучені Штати Америки;

Китай, за умови підтвердження взаємності.

При цьому наголошується, що обмеження на поїздки також повинні бути поступово зняті для спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг і Макао.

"У категорії утворень і територіальних властей, які не визнані в якості держав хоча б однією державою-членом, обмеження на поїздки Для Косово і Тайваню також повинні бути поступово зняті", - йдеться в повідомленні.

У Раді Європи додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як резиденти ЄС для вільного в'їзду в Євросоюз.