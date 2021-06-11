ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Для вакцинированных. В ЕС разрешили свободные поездки между странами блока

Новина українською →
Пятница 11 июня 2021 13:43
Для вакцинированных. В ЕС разрешили свободные поездки между странами блока Фото: ЕС разрешил поездки между странами внутри блока (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе одобрили свободное перемещение граждан между странами блока. Это возможно в случае полной вакцинации от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки.

Такое сообщение в Twitter опубликовало председательство Португалии в Евросоюзе.

Обновленную рекомендацию Совета по ограничению свободы передвижения одобрили постоянные представители ЕС.

"Государства-члены продемонстрировали широкий консенсус в отношении восстановления свободного передвижения", - говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии призвали отменить карантин для вакцинированных туристов в поездках внутри ЕС.

Как писало РБК-Украина, 19 мая Евросоюз официально одобрил открытие своих границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.

Напомним, COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дія".

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Евросоюз туризм вакцинация
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19