ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Для вакцинованих. В ЄС дозволили вільні поїздки між країнами блока

Новость на русском →
П'ятниця 11 червня 2021 13:43
Для вакцинованих. В ЄС дозволили вільні поїздки між країнами блока Фото: ЄС дозволив поїздки між країнами всередині блоку (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Таке повідомлення в Twitter опублікувало головування Португалії в Євросоюзі.

Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.

"Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Єврокомісії закликали скасувати карантин для вакцинованих туристів у поїздках всередині ЄС.

Як писало РБК-Україна, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.

Нагадаємо, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах він буде доступний в додатку і на порталі "Дія".

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Евросоюз туризм вакцинація
Карантин в Україні
Карантин в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19