ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Україна поки в "зеленому" списку

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в цьому списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.

У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:

Австралія

Канада

Чилі

Йорданія

Кувейт

Нова Зеландія

Катар

Руанда

Саудівська Аравія

Сінгапур

Південна Корея

Україна

Уругвай

Китай, за умови підтвердження взаємності

Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.