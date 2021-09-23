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ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Україна поки в "зеленому" списку

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Брюссель, Четвер 23 вересня 2021 18:23
ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Україна поки в "зеленому" списку Фото: Євросоюз закривається для туристів з Молдови та Боснії і Гецеговини (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в цьому списку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.

У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:

  • Австралія
  • Канада
  • Чилі
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Нова Зеландія
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Сінгапур
  • Південна Корея
  • Україна
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності

Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають до країни.

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