ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Україна поки в "зеленому" списку
Фото: Євросоюз закривається для туристів з Молдови та Боснії і Гецеговини (GettyImages)
Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в цьому списку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.
У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:
- Австралія
- Канада
- Чилі
- Йорданія
- Кувейт
- Нова Зеландія
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Сінгапур
- Південна Корея
- Україна
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності
Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають до країни.