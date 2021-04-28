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В ЕС заявили, что не смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом

Новина українською → Брюссель, Среда 28 апреля 2021 11:58
В ЕС заявили, что не смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом Фото: некоторые ограничения все еще могут остаться даже после введения COVID-сертификатов (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В Европейском союзе считают, что смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом. Однако введение "зеленых" сертификатов для путешествий смогут приблизить европейское общество к обычной жизни.

Об этом во время выступления на сессии Европарламента заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Очевидно, что мы в любом случае не сможем полностью вернуться к обычной жизни летом 2021 года, некоторые меры ограничения придется сохранить", - заявил Рейндерс.

Он отметил, что для обеспечения свободы перемещения граждан внутри ЕС необходим "надежный инструмент", которым должен стать COVID-сертификат. В Евросоюзе отметили, что работа по его запуску "идет хорошо".

"Необходимо запустить сертификаты уже к лету", - добавил Рейндерс.

Ранее РБК-Украина писало, что цифровые паспорта вакцинации от коронавируса планируют ввести в Европейском союзе до июня этого года.

Также сообщалось, что Евросоюз летом может открыть границы для туристов, привитых одобренными вакцинами.

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

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