В ЄС заявили, що не зможуть повністю повернутися до нормального життя цього літа

Фото: деякі обмеження все ще можуть залишитися навіть після введення covid-сертифікатів (Getty Images)

У Європейському Союзі вважають, що зможуть повністю повернутися до нормального життя цього літа. Однак введення "зелених" сертифікатів для подорожей зможуть наблизити європейське суспільство до звичайного життя.

Про це під час виступу на сесії Європарламенту заявив єврокомісар з юридичних питань Дідьє Рейндерс.

"Очевидно, що ми в будь-якому випадку не зможемо повністю повернутися до звичайного життя влітку 2021 року, деякі заходи обмеження доведеться зберегти", - заявив Рейндерс. Він зазначив, що для забезпечення свободи переміщення громадян всередині ЄС необхідний "надійний інструмент", яким повинен стати covid-сертифікат. У Євросоюзі зазначили, що робота з його запуску "йде добре". "Необхідно запустити сертифікати вже до літа", - додав Рейндерс.