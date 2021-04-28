В ЕС заявили, что не смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом

В Европейском союзе считают, что смогут полностью вернуться к нормальной жизни этим летом. Однако введение "зеленых" сертификатов для путешествий смогут приблизить европейское общество к обычной жизни.

Об этом во время выступления на сессии Европарламента заявил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.

"Очевидно, что мы в любом случае не сможем полностью вернуться к обычной жизни летом 2021 года, некоторые меры ограничения придется сохранить", - заявил Рейндерс. Он отметил, что для обеспечения свободы перемещения граждан внутри ЕС необходим "надежный инструмент", которым должен стать COVID-сертификат. В Евросоюзе отметили, что работа по его запуску "идет хорошо". "Необходимо запустить сертификаты уже к лету", - добавил Рейндерс.