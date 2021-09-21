Еще более 108 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса
Фото: за сутки привито от COVID более 108 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 108 736 человек. Что в три раза больше чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.
Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:
- 794 мобильные бригады,
- 2 814 пунктов прививания;
- 338 центров вакцинации.
В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.
В частности, получили одну дозу вакцины - 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.
В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.
Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает возможность введение обязательной вакцинации от коронавируса.