Ще понад 108 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу
Фото: за добу щеплено від COVID понад 108 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали 108 736 людей. Що в три рази більше аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей.
Так, минулої доби населення імунізували:
- 794 мобільні бригади,
- 2 814 пунктів щеплення;
- 338 центрів вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 людей.
Зокрема, отримали одну дозу вакцини - 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 198 661 людина.
В Україні у загальній кількості вже проведено 11 565 584 щеплення.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припускає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу