ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Еще более 128 тысяч украинцев получили COVID-прививки

Новина українською →
Украина, Суббота 02 октября 2021 08:43
Еще более 128 тысяч украинцев получили COVID-прививки Фото: за сутки против COVID привили более 128 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 128 070 человек. Всего уже проведено более 12,8 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 71 667 человек, полностью иммунизированны - 56 403.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 960 мобильных бригад,
  • 3 049 пунктов прививания;
  • 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID уже привито 7 144 470 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 144 468, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 5 731 125 человек.

В общем количестве в Украине уже проведено 12 875 593 прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины Карантин Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе