ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Ще понад 128 тисяч українців отримали COVID-щеплення

Новость на русском →
Україна, Субота 02 жовтня 2021 08:43
Ще понад 128 тисяч українців отримали COVID-щеплення Фото: за добу проти COVID щепили понад 128 тисяч осіб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 128 070 людей. Загалом вже проведено понад 12,8 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403.

Так, вчора населення вакцинували:

  • 960 мобільних бригад,
  • 3 049 пунктів щеплення;
  • 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID вже щеплено 7 144 470 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 7 144 468, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 731 125 людей.

У загальній кількості в україні вже проведено 12 875 593 щеплення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України Карантин Вакцина від коронавірусу
Карантин
Карантин
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцинація від COVID-19
Вакцинація від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус