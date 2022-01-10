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Еще 20 тысяч украинцев привились от COVID, а более 2000 - прошли ревакцинацию

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Украина, Понедельник 10 января 2022 08:22
Еще 20 тысяч украинцев привились от COVID, а более 2000 - прошли ревакцинацию Фото: еще 20 тысяч украинцев привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку против коронавируса получили 20 376 человек. Из которых ревакцинацию прошли - 2 053.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 9 января 20 376 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу - 12 350, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2 053.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу - 14 813 184 человека получили две дозы - 13 980 473 человека, дополнительную дозу - 6 224, а бустерную дозу - 20 462.

В стране в целом уже проведено 28 820 343 прививки.

Напомним, недавно Украина ввела бустерную вакцинацию от COVID для всех, кто ранее прошел полный курс. Речь идет об украинцах старше 18 лет.

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