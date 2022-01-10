Еще 20 тысяч украинцев привились от COVID, а более 2000 - прошли ревакцинацию

Статистика за сутки

За вчера, 9 января 20 376 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 5 850 человек, вторую дозу - 12 350, дополнительную дозу получили 123 человека, бустерную дозу - 2 053.

В целом в Украине

От начала вакцинальной кампании привито 14 813 186 человек, из них получили первую дозу - 14 813 184 человека получили две дозы - 13 980 473 человека, дополнительную дозу - 6 224, а бустерную дозу - 20 462.

В стране в целом уже проведено 28 820 343 прививки.