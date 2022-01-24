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Еще 22 тысячи украинцев привились от COVID. Из них почти четверть - ревакцинировались

Новина українською →
Украина, Понедельник 24 января 2022 08:45
Еще 22 тысячи украинцев привились от COVID. Из них почти четверть - ревакцинировались Фото: еще 22 тысячи украинцев привились от COVID (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 22 тысяч человек. Из них более 5000 - прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

В Украине за вчера, 23 января 22 541 человека вакцинировано против коронавируса.

Из них первую дозу вакцины получили 8 280 человек, вторую дозу - 8 835 человек, дополнительную получили 87 человек, а бустерную - 5 339.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID 15 164 118 человек.

В частности, получили первую дозу - 15 164 116 человек, две дозы - 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу - 13 108, а бустерную - 208 784 человека.

В общем количестве в стране проведено 29 852 092 прививки.

Ранее стало известно, что в компании Pfizer предлагают делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций

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