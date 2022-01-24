Еще 22 тысячи украинцев привились от COVID. Из них почти четверть - ревакцинировались
В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили более 22 тысяч человек. Из них более 5000 - прошли ревакцинацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
В Украине за вчера, 23 января 22 541 человека вакцинировано против коронавируса.
Из них первую дозу вакцины получили 8 280 человек, вторую дозу - 8 835 человек, дополнительную получили 87 человек, а бустерную - 5 339.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито от COVID 15 164 118 человек.
В частности, получили первую дозу - 15 164 116 человек, две дозы - 14 466 084 человека, получили дополнительную дозу - 13 108, а бустерную - 208 784 человека.
В общем количестве в стране проведено 29 852 092 прививки.
Ранее стало известно, что в компании Pfizer предлагают делать ежегодную COVID-прививку вместо частых ревакцинаций