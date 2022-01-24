Ще 22 тисячі українців щепилися від COVID. З них майже чверть - ревакцинувалися
В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали понад 22 тисячі людей. З них більш як 5000 - пройшли ревакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
В Україні за вчора, 23 січня 22 541 людину вакциновано проти коронавірусу.
З них першу дозу вакцини отримали 8 280 людей, другу дозу - 8 835 людей, додаткову отримали 87 людей, а бустерну - 5 339.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено від COVID 15 164 118 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 164 116 людей, дві дози - 14 466 084 людини, отримали додаткову дозу - 13 108, а бустерну - 208 784 людини.
У загальній кількості в країні проведено 29 852 092 щеплення.
Раніше стало відомо, що в компанії Pfizer пропонують робити щорічне COVID-щеплення замість частих ревакцинацій