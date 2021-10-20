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Еще почти 230 тысяч украинцев получили прививку от COVID

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Украина, Среда 20 октября 2021 08:24
Еще почти 230 тысяч украинцев получили прививку от COVID Фото: еще почти 230 тысяч украинцев получили прививку от COVID (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили 226 587 человек. Что на более чем 30 тысяч больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, одну дозу получили 142 141 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 84 446.

Так, с начала вакцинальной кампании в стране уже привито 8 207 903 человека, из которых получили одну дозу - 8 207 901, а полностью иммунизированы (получили две дозы) - 6 658 010 человек.

В общем количестве в стране проведено 14 865 911 прививок.

В Минздраве отмечают, что 95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе не были вакцинированы.

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