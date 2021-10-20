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Ще майже 230 тисяч українців отримали щеплення від COVID

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Україна, Середа 20 жовтня 2021 08:24
Ще майже 230 тисяч українців отримали щеплення від COVID Фото: ще майже 230 тисяч українців отримали щеплення від COVID (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали 226 587 людей. Що на більш ніж 30 тисяч більше ніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, одну дозу отримали 142 141 людина, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 84 446.

Так, від початку вакцинальної кампанії в країні вже щеплено 8 207 903 людини, з яких отримали одну дозу - 8 207 901, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 6 658 010 людей.

У загальній кількості в країні проведено 14 865 911 щеплень.

У МОЗ зазначають, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня не були вакциновані.

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