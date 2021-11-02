Еще более 273 тысяч украинцев вакцинировались против COVID
В Украине за минувшие сутки против коронавируса привились 273 307 человек. Что является более чем вдвое по сравнению с предыдущим днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Так, одну дозу вакцины получили 207 877 человек, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 65 430.
По данным Минздрава, всего с начала вакцинальной кампании в стране привито 10 453 652 человека.
Из которых получили одну дозу - 10 453 650 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 7 515 248 (из них два человека получили одну дозу за рубежом).
В Украине в общем количестве уже сделали 17 695 591 COVID-прививку.
В Минздраве отмечают, что 94% госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе не были вакцинированы.
Напомним, что в Украине за минувшие сутки зафиксировали почти 20 тысяч новых случаев COVID-19, а также 700 смертей.