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Ще понад 273 тисячі українців вакцинувалися проти COVID

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 08:54
Ще понад 273 тисячі українців вакцинувалися проти COVID Фото: ще понад 273 тисячі українців вакцинувалися проти COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу проти коронавірусу щепилися 273 307 людей. Що є більше ніж вдвічі у порівнянні з попереднім днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, одну дозу вакцини отримали 207 877 людей, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 65 430.

За даними МОЗ, загалом від початку вакцинальної кампанії в країні щеплено 10 453 652 людини.

З яких отримали одну дозу - 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 7 515 248 (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

В Україні в загальній кількості вже зробили 17 695 591 COVID-щеплення.

У МОЗ зазначають, що 94% госпіталізованих з коронавірусом минулого тижня не були вакциновані.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу зафіксували майже 20 тисяч нових випадків COVID-19, а також 700 смертей.

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