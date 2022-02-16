Еще 65 тысяч украинцев за сутки получили COVID-прививку: сколько прошли ревакцинацию

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили еще более 65 тысяч человек. Из них 17 тысяч прошли ревакцинацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 15 февраля в Украине 65 805 людей вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 18 247 человек, вторую дозу - 29 307 человек, дополнительную дозу получили 542 человека, а бустерную - 17 709.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании привито 15 613 185 человек.

Из них получили первую дозу - 15 613 183 человека получили две дозы - 15 014 883 человека, получили дополнительную дозу - 24 747 человек, а бустерную - 599 058. Всего проведено 31 251 871 прививки.