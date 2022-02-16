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Ще 65 тисяч українців за добу отримали COVID-щеплення: скільки пройшли ревакцинацію

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Київ, Середа 16 лютого 2022 08:25
Ще 65 тисяч українців за добу отримали COVID-щеплення: скільки пройшли ревакцинацію Фото: ще 65 тисяч людей щепилися від COVID (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали ще понад 65 тисяч людей. З них 17 тисяч пройшли ревакцинацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Статистика за добу

За вчора, 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу - 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, а бустерну - 17 709.

Загалом в Україні

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей.

З них отримали першу дозу - 15 613 183 людини, отримали дві дози - 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу - 24 747 людей, а бустерну - 599 058. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ назвав області-антилідери з вакцинації від коронавірусу.

Також у відомстві розповіли, як зробити COVID-щеплення неповнолітнім.

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