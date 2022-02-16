Ще 65 тисяч українців за добу отримали COVID-щеплення: скільки пройшли ревакцинацію
В Україні за минулу добу щеплення від коронавірусу отримали ще понад 65 тисяч людей. З них 17 тисяч пройшли ревакцинацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Статистика за добу
За вчора, 15 лютого в Україні 65 805 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 18 247 людей, другу дозу - 29 307 людей, додаткову дозу отримали 542 людини, а бустерну - 17 709.
Загалом в Україні
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 613 185 людей.
З них отримали першу дозу - 15 613 183 людини, отримали дві дози - 15 014 883 людини, отримали додаткову дозу - 24 747 людей, а бустерну - 599 058. Загалом проведено 31 251 871 щеплення.
Нагадаємо, нещодавно МОЗ назвав області-антилідери з вакцинації від коронавірусу.
Також у відомстві розповіли, як зробити COVID-щеплення неповнолітнім.