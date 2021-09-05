Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19
Фото: в Украине сделали еще 70 тысяч прививок от коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, сделали еще 69 260 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили только 20 430 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.
Завершили иммунизацию от коронавируса, то есть получили вторую дозу препарата, еще 48 830 украинцев.
Вчера иммунизировали население 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.
Всего в Украине сделали 9 747 714 прививок, а вакцинировали от коронавируса 5 569 051 человека:
- первую дозу получили 5 569 049 людей;
- две дозы получили 4 178 665 человек (двое за границей).