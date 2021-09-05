ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19

Новина українською →
Украина, Воскресенье 05 сентября 2021 08:51
Еще почти 70 тысяч украинцев получили прививку от COVID-19 Фото: в Украине сделали еще 70 тысяч прививок от коронавирус (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине за минувшие сутки, 4 сентября, сделали еще 69 260 прививок от коронавируса. Однако первую дозу вакцины получили только 20 430 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Завершили иммунизацию от коронавируса, то есть получили вторую дозу препарата, еще 48 830 украинцев.

Вчера иммунизировали население 587 мобильных бригад, 1 642 пункта прививки и 365 центров вакцинации.

Всего в Украине сделали 9 747 714 прививок, а вакцинировали от коронавируса 5 569 051 человека:

  • первую дозу получили 5 569 049 людей;
  • две дозы получили 4 178 665 человек (двое за границей).
Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Коронавирус Вакцинация Вакцина от коронавируса
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе