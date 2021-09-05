Ще майже 70 тисяч українців отримали щеплення від COVID-19
Фото: в Україні зробили ще 70 тисяч щеплень від коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
В Україні за минулу добу, 4 вересня, зробили ще 69 260 щеплень від коронавірусу. Однак першу дозу вакцини отримали лише 20 430 людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Завершили імунізацію від коронавірусу, себто отримали другу дозу препарату, ще 48 830 українців.
Вчора імунізували населення 587 мобільних бригад, 1 642 пункти щеплення та 365 центрів вакцинації.
Загалом в Україні зробили 9 747 714 щеплень, а вакцинували від коронавірусу 5 569 051 людину:
- першу дозу отримали 5 569 049 людей;
- дві дози отримали 4 178 665 людей (двоє за кордоном).